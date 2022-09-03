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Зеленский снова провел ставку главнокомандующего

Глава государства отметил, что были приняты определенные решения, которые все смогут "увидеть".
Зеленский снова провел ставку главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел еще одно на этой неделе заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом в субботу, 2 сентября, украинский лидер сообщил в своем видеообращении. 

Он отметил, что присутствовали на Ставке руководители сектора обороны и безопасности:  Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативными направлениями - Сирский, Литвинов, Ковальчук. 

"Думаю, вы все понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Думаю, вы все их увидите. Также обсуждался вопрос обеспечения наших военных и всесторонней поддержки ВСУ", - подчеркнул Зеленский.

Ранее глава государства призвал жителей юга делиться информацией о перемещении и дислокации российских войск. 

Также Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. 

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