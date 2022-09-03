В Минагро дали прогноз по экспорту зерна

Среди основных культур, которые на сегодня экспортируются, - кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс.

На протяжнии данного маркетингового года Украина планирует отправить на экспортирт около 65-70 млн тонн зерновых и масличных культур. Речь идет о 22 млн тонн остатков прошлогоднего урожая и 38-43 млн тонн нового урожая. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает Минагрополитики.

Как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, на сегодня достигнут оптимальный уровень использования мощностей автодорог, портов и железной дороги - около 3 млн тонн в месяц. Далее Минагрополитики планирует расширить объемы грузов, которые идут через зерновой коридор морских портов, а также - через железную дорогу.

"Цель - 5-6 млн тонн общего экспорта с/х продукции в месяц, как это было до войны", - сказал Высоцкий.

При этом он отметил, что за рубеж Украина сейчас продает: пшеницу, рапс, кукурузу, подсолнечное масло.

Говооря о нынешнем урожае, Высоцкий сообщил, что на сегодня украинскими аграриями собрано почти 25 млн тонн зерна, обработано 60% посевных площадей.

"Завершен сбор пшеницы - более 19 млн тонн, ячменя - 5,5 млн тонн, рапса - около 3 млн тонн. Начинается сбор сои, подсолнечника и кукурузы. Их должны получить 10 млн тонн, 3,5 млн тонн и 27 млн тонн соответственно", - спрогнозировал он.

При этом он отметил, что фермеры сейчас предпочитают сеять зерно и масляничные культуры.

"Мы видим рост доли сои, рапса, подсолнечника. Прежде всего это происходит из-за проблем с логистикой. Также очевидно, что фермеры хотят выращивать культуры, которые имеют большую добавленную стоимость, более высокую цену за одну тонну, ведь логистические расходы одинаковы", - рассказал Высоцкий.

Такая же ситуация, по его мнению, будет наблюдаться и в 2023 году.

Напомним, за месяц работы зернового коридора из украинских портов вышли 68 судов, которые доставили более 1,72 млн тонн зерна в 18 стран.

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