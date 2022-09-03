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ВСУ взяли в плен россиян и разбили технику врага

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по украинским позициям, в ответ авиация ВСУ нанесла 22 удара.
ВСУ взяли в плен россиян и разбили технику врага

На юге ВСУ захватили в плен трех российских военных, а также уничтожили 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

"Захвачены два танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом", - сказано в сообщении. 

Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снигиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.

Кроме того, были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах.

Потери россиян на юге за сутки:

  • 14 танков Т-72 и Т-62;
  • гаубица "Мста-Б";
  • авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
  • две реактивные системы залпового огня "Ураган";
  • три пушки-гаубицы 152-го калибра;
  • мобильный миномет 120 калибра;
  • два беспилотных разведчика;
  • 35 единиц автобронетехники.

Напомним, военная разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он описал масштабы мародерства военных РФ на захваченных территориях Украины.

Кроме того, российские военные воруют запчасти со своей подбитой техники и пытаются продать их или обменять на алкоголь. 

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