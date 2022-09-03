В оккупированном Крыму оценили ущерб от ударов ВСУ

В последние недели в оккупированном Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов, что российские власти объясняют тем, что сбивают "украинские беспилотники" и "работой ПВО".

Предварительный ущерб от взрывов на российских военных объектах в Сакском и Джанкойском районах Крыма оценен в 700 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в эфире российского государственного телеканала в Крыму Миллет, сообщает Крым.Реалии.

"Общий объем ущерба, который мы направили (для получения субсидии) в правительство Российской Федерации, составляет более 700 млн рублей. Деньги на поддержку будут выделены", - заявил Аксенов.

В то же время, он уточнил, что цифра не окончательна и комиссия все еще проводит проверку ущерба и подсчет.

Всего, по данным Аксенова, пострадало более четырех тысяч объектов.

Отметим, противовоздушной обороной оккупантов в Крыму руководит бывший украинский военный Денис Подобедов, перешедший на сторону РФ в 2014 году.

Напомним, что постпред президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что жителей временно оккупированного полуострова, которые открыто демонстрируют поддержку Украины становится все больше.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet