ВСУ отразили атаки на шесть населенных пунктов

Авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок ВСУ.

С начала нынешних суток российские агрессоры активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны Украины удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка, сообщает Геншбаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 3 сентября.

"За прошедшие сутки враг нанес шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье", – говорится в сводке.

В свою очередь ВСУ уничтожили живую силу противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка оставалась без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское, Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении артиллерийским обстрелы со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись населенным пунктам Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина.

Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

В Генштабе подчеркнули, что в течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами.

Беспилотным летательным авиационным комплексом Байрактар ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены жве единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Так, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта. Уничтожены три зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

Напомним, за сутки 1 сентября в Украине погибли 350 российских военных. Кроме того, были уничтожены 12 вражеских танков, 21 бронемашина и сбиты две крылатые ракеты.

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