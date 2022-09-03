В ночь на субботу россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

За минувшие сутки в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли три человека, еще три были ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко утром в Telegram в субботу, 3 сентября.

"За 2 сентября россияне убили троих мирных жителей Донбасса: в Зайцево, Угледаре и Богоявленце. Еще три человека получили ранения", – написал Кириленко.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибли 793 мирных жителя, 2011 были ранены. Эти цифры не включают жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Также Кириленко сообщил оперативную информацию по состоянию на утро субботы. По его словам, сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

Так, в Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие – ранен один человек. Еще одно попадание – в предприятие легкой промышленности. Там вспыхнул пожар.

В Славянске россияне попали в два предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объем ущерба устанавливаем. Также повреждены семь домов в Белбасовке.

В Кураховской общине под обстрелы попали Курахово и Волчанка – повреждена база отдыха и один дом, без пострадавших.

"Громко" прошла ночь в Северске. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Соледаре россияне повредили детсад. Разрушен частный дом в Роздоловке. Пострадавших нет.

В Звановке ранен один человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки – без жертв.

Cмотрите фотогалерею: Обстрелы Донбасса: за сутки погибли три человека, еще трое ранены

Напомним, за сутки 1 сентября войска РФ совершили 24 атаки на Донецкую область. Враг разрушил и повредил детский сад, агросклады, базу отдыха и 15 жилых домов. Тогда погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

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