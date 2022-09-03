"Охранник" мостов в Запорожской области получил 15 лет тюрьмы

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд назначил 15 лет тюрьмы боевику "ДНР", который "охранял" для России захваченные мосты в Запорожской области. Об этом сообщает СБУ в субботу, 3 сентября.

Указано, что в конце июня злоумышленник был задержан во время боевого столкновения в Запорожской области. Это житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР". Находясь на "должности" гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины.

С началом полномасштабной агрессии России он воевал против Украины в составе 129 стрелкового полка 70-й армии из России. В составе вражеских войск злоумышленник дежурил на блокпостах захватчиков во временно оккупированных поселках Заозерное и Новогригорьевка Херсонской области.

Затем его назначили "охранять" захваченные мосты в Запорожье, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор командиру российского танка. Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления и искренне раскаялся.

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