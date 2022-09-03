Дроны уничтожили технику РФ на $26 млн - Залужный

Среди уничтоженной российской военной техники восемь единиц танков Т-72. Ориентировочная стоимость одного составляет $3 млн.

С 31 августа по 2 сентября одна пара турецких беспилотников Bayraktar ТВ2 уничтожила военную технику российских агрессоров общей стоимостью около $26,5 млн. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook в субботу, 3 сентября.

"Это восемь единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", – написал он.

Залужный добавил, что общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", – отметил главком ВСУ и обнародовал видео уничтожения одного из российски танков.

Ранее в субботу стало известно, что ВСУ отразили атаки на шесть населенных пунктов. При этом авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок.

Также сообщалось, что за сутки 2 сентября ВСУ уничтожили не менее 350 российских оккупантов. Также враг потерял 25 танков, 37 бронемашин и другую технику.

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