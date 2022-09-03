СМИ узнали имя нового посла Украины в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер согласился с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины в ФРГ, утверждают источники.

Новым послом Украины в Германии станет дипломат Алексей Макеев. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в субботу, 3 сентября.

Указано, что украинские власти подали соответствующую заявку в федеральное правительство и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер согласился с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины в ФРГ. Он подписал официальное соглашение. Новый посол приступит к своим обязанностям 15 октября.

Алексей Макеев – специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики. 46-летний дипломат изучал международные отношения в Киевском государственном университете и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев свободно говорит по-немецки и уже работал дипломатом в Берлине.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в ФРГ, который занимал эту должность с 2014 года.

В последнее время Мельник прославился благодаря ряду скандальных заявлений. При этом его называли наиболее узнаваемым дипломатом в Берлине.

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