В Николаевской области при обстреле погиб ребенок

Российские агрессоры в очередной раз подвергли обстрелам Николаев и поселок Березнеговатое.

В поселке Березнеговатое Николаевской области в результате обстрела России погиб 8-летний ребенок, четыре человека получили осколочные ранения, сообщила председатель облсовета Анна Замазеева в Telegram в субботу, 3 сентября.

"На данный момент: Николаевская область, Березнеговатое – погибший ребенок 8 лет, четверо получили осколочное ранение, двое из них – дети", – написала она.

По данным Замазеевой, в Николаеве двое раненых.

"На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", - написала она.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич информировал о попадании в гаражи в одном из районов областного центра. По его данным одна женщина получила осколочные ранения.

Ранее в субботу стало известно, что ВСУ сбили пять российских ракет Калибр, которые летели на Днепр. При падении обломков ракет на землю вспыхнули пожары. Оболшлось без жертв.

А в Донецкой области в результате обстрелов российских агрессоров погибли три человека. Еще три мирных жителя получили ранения.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet