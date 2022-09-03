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В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв

Сработал ручной противотанковый гранатомет. Из-за взрыва двое детей получили травмы, передает Суспільне.
В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв

В Чернигове на Валу на выставке боеприпасов раздался взрыв. Двое детей получили травмы. Об этом сообщает Суспільне.

По предварительной информации, сработал ручной противотанковый гранатомет.

На место взрыва выехали экстренные службы.  

Напомним, у побережья Одессы сдетонировала дрейфующая мина. 

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