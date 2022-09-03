Сработал ручной противотанковый гранатомет. Из-за взрыва двое детей получили травмы, передает Суспільне.

В Чернигове на Валу на выставке боеприпасов раздался взрыв. Двое детей получили травмы. Об этом сообщает Суспільне.

По предварительной информации, сработал ручной противотанковый гранатомет.

На место взрыва выехали экстренные службы.

Cмотрите фотогалерею: В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв

Напомним, у побережья Одессы сдетонировала дрейфующая мина.

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