На Херсонщине детонирует еще один вражеский склад
В городе Олешки Херсонской области детонирует российский склад с боеприпасами. Об этом сообщил олешковский городской голова Евгений Рищук.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - написал Рищук около 13.00.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию от представителей Движения сопротивления Юг Украинской добровольческой армии, также сообщил, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.
В соцсетях появилось видео взрывов.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожают склады с боеприпасами и понтонные переправы ВС РФ в Херсонской области, поэтому российские войска не могут подтягивать свои резервы на оккупированную часть региона.
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