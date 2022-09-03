На Херсонщине детонирует еще один вражеский склад

Взорван склад боеприпасов вражеской армии в Олешках недалеко от Херсона, сообщает олешковский городской голова.

В городе Олешки Херсонской области детонирует российский склад с боеприпасами. Об этом сообщил олешковский городской голова Евгений Рищук.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - написал Рищук около 13.00.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию от представителей Движения сопротивления Юг Украинской добровольческой армии, также сообщил, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.

В соцсетях появилось видео взрывов.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожают склады с боеприпасами и понтонные переправы ВС РФ в Херсонской области, поэтому российские войска не могут подтягивать свои резервы на оккупированную часть региона.

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