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Взрыв в Чернигове: ранены трое детей

В Черниговском городском совете заявили, что не давали официального разрешения на проведение выставки боеприпасов и не получали о неей информации.
Взрыв в Чернигове: ранены трое детей

Взрыв на выставке оружия в Чернигове подтвердил глава Черниговской ОВА Чаус. По последним данным, трое детей получили ранения, двухлетний мальчик - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Cуспільне.

"В Черниговском городском совете заявили, что не давали официального разрешения на проведение выставки боеприпасов и не получали о ней информации. Как сообщила представитель полиции области Слабеняк, дело будет расследовать ДБР", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов прогремел взрыв. По предварительной информации сработал ручной противотанковый гранатомет. Сообщалось о двоих пострадавших детях.
 

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