Взрыв в Чернигове: ранены четверо детей, пострадали и взрослые

РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, он с мамой и 12-летним братом в травмпункте.

Стало известно о четвертом травмированном ребенке в результате взрыва в Чернигове. Об этом сообщает Суспільне.

Это мальчик семи лет. У него ранена рука. Ему сделали рентген, перелома нет. Сейчас мальчику зашивают руку. Информация по состоянию на 15.45, - говорится в собщении Суспільного.

Стало известно также, что РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи.

Один ребенок в реанимации.

Кроме того, по предварительной информации, ранения получили и трое взрослых

Напомним, сегодня, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов прогремел взрыв. По предварительной информации сработал ручной противотанковый гранатомет. Сначала сообщалось о двоих пострадавших детях, через некоторое время появилась информация о том, что пострадавших детей трое.

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