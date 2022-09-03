На Запорожье оккупанты запретили ввоз лекарств - мэр Мелитополя

После такого решения оккупантов тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти, утверждает мэр.

Оккупационные власти запретили ввоз на временно захваченные территории Запорожской области лекарств и товаров первой необходимости. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых", - рассказал он.

По словам Федорова, после такого решения оккупантов тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти.

"Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - констатировал Федоров.

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