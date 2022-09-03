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На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы - мэр

Прогремело пять взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где оккупанты периодически пытаются расставить свою технику, сообщает мэр города
На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы - мэр

На аэродроме оккупированного Мелитополя Запорожской области раздались взрывы. Об этом сообщает сообщает мэр города Иван Федоров.

"Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их попытки в густой черный дым", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что на Херсонщине детонирует еще один вражеский склад боеприпасов. 

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