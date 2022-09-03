Укрзализныця предлагает крымчанам воспользоваться эвакуационными рейсами
Укрзализныця предлагает жителям временно оккупированного Крыма воспользоваться эвакуационными рейсами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
"Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в пути, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от Укрпочты, и забота наших железнодорожников" , - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отмечают, что посадка граждан Украины из АР Крым на эвакуационные поезда возможна:
• Из Запорожья:
в Киев в 18:58
во Львов в 10:15, 15:30, 19:08,
в Ивано-Франковск в 21:34
в Ужгород в 15:03.
• Из Кривого Рога:
в Киев в 20:25
во Львов в 15:35
• Из Одессы:
в Киев в 21:01
в Рахов в 14:54
в Ужгород в 15:54
во Львов в 20:45.
Напомним, власти разрабатывают эвакуационные маршруты для жителей временно оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время деоккупации.
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