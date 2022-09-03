Начато расследование по факту взрывов на выставке в Чернигове

Продолжается осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов, решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц.

Начато расследование по факту ранения детей в Чернигове на выставке оружия. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



"3 сентября 2022 года в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Пострадавшие находятся в больнице с разными степенями тяжести телесных повреждений", - говорится в сообщении.



Продолжается осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов, решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц и сообщение им о подозрении.

Напомним, сегодня, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов прогремел взрыв. По предварительной информации сработал ручной противотанковый гранатомет.

Сначала сообщалось о двоих пострадавших детях, через некоторое время появилась информация о том, что пострадавших детей трое, а через некоторе время появилось сообщение, что ранены четверо детей, и есть пострадавшие среди взрослых. Сообщалось также, что городские власти не давали разрешение на проведение эьтого мероприятия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet