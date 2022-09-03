На Херсонщине ВСУ ударили по позициям оккупантов

Сообщается о попаданиях в склады с боеприпасами, по военной технике и по базе россиян в одной из гостиниц Херсона.

В Херсонской области ВСУ нанесли несколько эффективных ударов по позициям оккупантов. Об этом сообщает ТГ-канал Оперативний ЗСУ.

"По состоянию на 17:00 известно: в районе Олешек - минус БК и техника российских оккупантов; Херсонский район - попадания в базирование захватчиков; Херсон - попадание в базу россиян в отеле Затеряный мир возле Речпорта; в районе Антоновки - точечные попадания по российской технике", - говорится в сообщении.

У российских СМИ - своя версия об ударе ВСУ по Херсону.

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области горит еще один вражеский склад, а в Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet