Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Херсонщине ВСУ ударили по позициям оккупантов

Сообщается о попаданиях в склады с боеприпасами, по военной технике и по базе россиян в одной из гостиниц Херсона.
На Херсонщине ВСУ ударили по позициям оккупантов

В Херсонской области ВСУ нанесли несколько эффективных ударов по позициям оккупантов. Об этом сообщает ТГ-канал Оперативний ЗСУ.

"По состоянию на 17:00 известно: в районе Олешек - минус БК и техника российских оккупантов; Херсонский район - попадания в базирование захватчиков; Херсон - попадание в базу россиян в отеле Затеряный мир возле Речпорта; в районе Антоновки - точечные попадания по российской технике", - говорится в сообщении.

У российских СМИ - своя версия об ударе ВСУ по Херсону.

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области горит еще один вражеский склад, а в Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK