На Харьковщине враг ударил по агрофирме

Оккупанты обстреляли село Одноробовка Золочевской общины. Вследствие обстрела повреждены административное здание и склады агрофирмы Альфа.

Российские войска обстреляли агропредприятие в Золочевской общине на Харьковщине. Об этом сообщает Суспільне.

"Российские войска 3 сентября обстреляли склады агрофирмы в Золочевской общине Харьковщины. По данным главы общины Виктора Коваленко, около 10:00 оккупанты обстреляли село Одноробовка. Вследствие обстрела повреждены административное здание и склады агрофирмы Альфа", - говорится в сообщении.

Около 12:30 из артиллерии был обстрелян поселок Золочев. Повреждены четыре дома и электросеть.

Сообщений о пострадавших нет.

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Золочевская община, подвергающаяся постоянным обстрелам, является пограничной, два ее села - Турово и Макарово, находятся под контролем войск России. По данным районной военной администрации, по состоянию на 1 сентября, в Золочевской общине погиб уже 61 мирный житель, повреждены или разрушены 1342 здания.

Напомним, за минувшие сутки на Харьковщине войска РФ обстреляли Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. Ранены шесть человек.

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