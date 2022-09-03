Кадыров подумывает об уходе с должности

В опубликованном на ТГ-канале видеообращении Кадыров заявил: чтобы его не выгнали, он должен уйти вовремя.

Подконтрольный России руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 3 сентября, заявил, что "засиделся" и подумывает об уходе с должности.

"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих руководителей субъектов РФ. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и долгий отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - сообщает Кадыров в ТГ-канале.

В опубликованном видеообращении Кадыров заявил: чтобы его не выгнали, он должен уйти вовремя.

"Мое время тоже настало, пока меня не выгнали. Я уже стар, когда-то был молодым и неопытным, и сейчас остался неопытным", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кадыров уведомлен о подозрении в совершении ряда преступлений на территории Украины.

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