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Направлены в суд материалы дела о священнике-коллаборанте из Луганщины

Священник собирал для врага информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах.
Направлены в суд материалы дела о священнике-коллаборанте из Луганщины

Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск - священника УПЦ МП. Его обвиняют в коллаборационной деятельности, ему грозит 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

При документировании преступления в телефоне священника обнаружена переписка с представителями армии страны-агрессора.

"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 г. священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах. Данные он передавал в виде текстовых сообщений через мессенджер Телеграмм. Полученная информация использовалась врагом для определения целей и последующего их огневого поражения", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
 

Сообщается, что правоохранители разоблачили и задержали священника в конце апреля. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее СМИ узнали, кто в Мелитополе помогает оккупантам в организации "референдума". 

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