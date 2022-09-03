Враг обстрелял Днепропетровщину: погиб ребенок

Мальчик скончался от ран в больнице. Вследствие обстрела Зеленодольска получили ранения еще 10 человек.

Сегодня, 3 сентября, оккупанты открыли огонь по Зеленодольской общине Днепропетровской области. Об этом сообщается на ТГ-странице общины.

"В селе Большая Костромка были обстрелы, в результате чего повреждено одно домохозяйство, люди не пострадали. В Зеленодольске были массивные обстрелы разных районов города, повреждены дома, сооружения, предприятия и коммунальные учреждения. По состоянию на 18:30 - 10 раненых и 9-летний мальчик скончался в больнице после обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. Позже Воздушное командование Восток сообщило о работе ПВО.

А накануне сообщалось, что СБУ разоблачила жительницу Днепропетровской области, которая передавала спецслужбам РФ данные о расположении подразделений ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Злоумышленница использовала своего мужа "втемную".

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