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Каховский мост обрушился от ударов ВСУ

Спутниковый снимок разрушенного моста обнародовал независимый расследователь Бенджамин Питте в Twitter.
Каховский мост обрушился от ударов ВСУ

Каховский мост через Днепр обрушился в результате ряда успешных ударов украинских военных. Об этом свидетельствует спутниковый снимок моста, который обнародовал независимый расследователь Бенджамин Питте в Twitter.

"Мост дамбы Новой Каховки обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", - написал Питте.

Как сообщалось, украинские военные наносят удары по Каховском мосту и таким образом "корректируют" ремонтные работы российских агрессоров на этом сооружении. 

Командиры РФ бегут. Новые удары ВСУ по Херсонщине

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