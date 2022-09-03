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У берегов Италии видели атомную подводную лодку РФ - СМИ

За перемещениями российской подводной лодки в Средиземном море внимательно следят аналитики НАТО, пытаясь определить ее тип и миссию.
У берегов Италии видели атомную подводную лодку РФ - СМИ

У берегов Италии замечена атомная подводная лодка РФ. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на Bild.

Сообщается, что за перемещениями российской подводной лодки в Средиземном море внимательно следят аналитики НАТО, пытаясь определить ее тип и миссию, а также выяснить, как долго лодка находится у берегов континентальной Европы.

Кроме того, отмечается, что в последние дни российские военные корабли проявляют повышенную активность в акватории между Ирландией и Великобританией, в частности, там были замечены ракетный крейсер Маршал Устинов, противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков и танкер Вязьма.

Ранее сообщалось о российских подводных лодках у побережья Норвегии. 

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