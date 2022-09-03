Зеленский поблагодарил защитников неба

Президент Украины также поблагодарил партнеров за помощь Украине в обеспечении противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинскому народу говорил об успехах Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил - сбиты Калибры, ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования Восток. Вы молодцы - сегодня и всегда", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь Украине в обеспечении противовоздушной обороны.

"Каждый такой результат - это спасенные жизни украинцев, это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на него. Помогать Украине с противовоздушной обороной - это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ успешно отбивают атаки врага в Донецкой области.

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