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Минобороны иронично прокомментировало термин "русофобия"

Слово "фобия" означает страх, но о страхе перед россиянами речь не идет, отмечают в Министерстве обороны Украины.
Минобороны иронично прокомментировало термин "русофобия"

В Минобороны Украины указали россиянам на то, что слово русофобия, которое часто используют в российской пропаганде, неуместно в сообщениях об Украине.

Кремлевским пропагандистам напомнили, что следует сверяться со словарем: слово "фобия" означает страх, но о страхе перед россиянами речь не идет.

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (go home - идти домой - ред.)", - написали в Минобороны.

Напомним, потери российской армии в Украине приближаются к 50 тысячам человек. 

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