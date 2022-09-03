Минобороны иронично прокомментировало термин "русофобия"
В Минобороны Украины указали россиянам на то, что слово русофобия, которое часто используют в российской пропаганде, неуместно в сообщениях об Украине.
Кремлевским пропагандистам напомнили, что следует сверяться со словарем: слово "фобия" означает страх, но о страхе перед россиянами речь не идет.
"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (go home - идти домой - ред.)", - написали в Минобороны.
kremlin bots keep whining about "russophobia".
Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.
Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia
kremlin bots keep whining about "russophobia".
Напомним, потери российской армии в Украине приближаются к 50 тысячам человек.
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