Минобороны иронично прокомментировало термин "русофобия"

Слово "фобия" означает страх, но о страхе перед россиянами речь не идет, отмечают в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны Украины указали россиянам на то, что слово русофобия, которое часто используют в российской пропаганде, неуместно в сообщениях об Украине.

Кремлевским пропагандистам напомнили, что следует сверяться со словарем: слово "фобия" означает страх, но о страхе перед россиянами речь не идет.

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (go home - идти домой - ред.)", - написали в Минобороны.

kremlin bots keep whining about "russophobia".

Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.

Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2022

Напомним, потери российской армии в Украине приближаются к 50 тысячам человек.

