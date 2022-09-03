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Враг обстрелял Черниговщину: 50 взрывов

Жертв среди гражданского населения нет, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает глава Черниговской ОВА.
Враг обстрелял Черниговщину: 50 взрывов

В субботу, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины на Черниговщине. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Насчитали более 50 взрывов. Жертв среди гражданского населения нет, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также сегодня обстреляна территория возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины", - говорится в сообщении главы ОВА.

 
 

Ранее сообщалось об обстреле Днепропетровщины, вследствие которого погиб ребенок.

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