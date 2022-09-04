Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Днепропетровщине упал беспилотник РФ

Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
На Днепропетровщине упал беспилотник РФ

На территории Синельниковского района Днепропетровской области в субботу, 3 сентября, был обнаружен упавший вражеский беспилотник Орлан-10. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета Орлана достигает 600 км, а продолжительность - до 16 часов", - отметил чиновник.

Лукашук добавил, что найденный беспилотник уже передан ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВСУ на Николаевщине сбили оснащенный камерами беспилотник оккупантов.

Дроны уничтожили технику РФ на $26 млн - Залужный

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK