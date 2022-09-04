На Днепропетровщине упал беспилотник РФ

Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

На территории Синельниковского района Днепропетровской области в субботу, 3 сентября, был обнаружен упавший вражеский беспилотник Орлан-10. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета Орлана достигает 600 км, а продолжительность - до 16 часов", - отметил чиновник.

Лукашук добавил, что найденный беспилотник уже передан ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВСУ на Николаевщине сбили оснащенный камерами беспилотник оккупантов.

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