Названа причина отключения энергоблока ЗАЭС

Оккупанты непрерывно обстреливают линии связи. В работе осталась последняя, резервная линия, но ее пропускной способности недостаточно для двух энергоблоков.

На Запорожской АЭС вечером в субботу, 3 сентября, из-за непрерывных обстрелов российских военных линий связи, отключен энергоблок №5, сообщает Энергоатом.

Отмечается, что такое решение было принято из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии.

Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.

Напомним, об отключении Запорожской АЭС от энергосети и остановки одного из блоков сообщили и в Международном агентстве по вопросам атомной энергии, специалисты которого находятся на станции в качестве наблюдателей. Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию 1 сентября.

2 сентября сообщалось, что на Запорожской АЭС работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины.

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