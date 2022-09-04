Украинцам за участие в "референдумах" грозит уголовная ответственность

Граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, призвали не участвовать ни в каких "референдумах" и эвакуироваться.

За участие в фейковых "референдумах", которые РФ намеревается провести на временно оккупированных территориях, гражданам Украины грозит уголовное преследование. Об этом в субботу, 3 августа, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Для наших граждан, которые будут участвовать в этом (референдумах - ред.), это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах", - сказала Верещук.

Она также добавила, что цивилизованный мир никогда не признает результаты таких псевдореферендумов, поскольку "это все фарс и цирк".

Напомним, что украинская разведка установила жителей оккупированного Мелитополя, согласившихся участвовать в проведении псевдореферендума и 31 июля принимавших участие в организационном совещании по этому поводу.

Ранее сообщалось о том, что власти РФ перенесли проведение псевдореферендумов в "ЛНР", "ДНР", а также на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины до конца осени.

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