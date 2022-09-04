В США оценили вероятность "референдумов" в сентябре

Россия готовится провести псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях, а Путин не выражает готовности завершать войну.

В США видят признаки того, что Россия может попытаться провести "референдумы" на захваченных украинских территориях уже в сентябре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Дождь.

"Мы все еще видим признаки, указывающие, что Россия все еще собирается провести квазиреферендумы уже в этом месяце. Это их способ добиться какой-то политической легитимности в военных успехах, которых они либо достигли, либо хотят достичь", - сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что США никогда не признают результаты "референдумов" России на захваченных территориях.

Также Кирби отметил, что президент России Владимир Путин демонстрирует неготовность закончить войну.

"Это не война со США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - заявил он.

Он также прокомментировал заявления представителей российских властей о том, что снабжение Западом оружия в Украину будто бы только затягивает конфликт. Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает только желание Путина продолжать его".

"Путин мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего", - сказал Кирби.

Он добавил, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в завершении войны.

Ранее сообщалось, что украинцам за участие в "референдумах" грозит уголовная ответственность.

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