Пупок развяжется: Арестович прокомментировал планы РФ по захвату Донбасса

Советник ОП считает, что российским войскам в принципе не удастся захватить Донецкую область, не говоря о дате 15 сентября.

Российские войска не смогут воплотить свои планы по полному захвату Донецкой области до 15 сентября. Такой прогноз в субботу, 3 сентября, дал советника Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что военным дали команду захватить Донецкую область до середины сентября.

"Пупок развяжется в принципе ее взять, а уже до 15 сколько осталось? 12 дней, это просто ни о чем, команды можно давать какие угодно, но я вижу по российским военным пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они уже не могут", – заявил Арестович.

Он также напомнил, что россияне около 80 суток захватывали Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Напомним, вечером в субботу в Генштабе заявили, что ВСУ успешно отбивают атаки врага на Донетчине.

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