Пограничники получили из Румынии полтысячи бронежилетов и касок

С начала войны украинские дипломаты в Румынии обеспечили пограничников бронежилетами, касками, а также специальными поисковыми фонарями более чем на 1,3 миллиона долларов США

Украинские пограничники получили 500 бронежилетов и кевларовых шлемов от посольства Украины в Румынии. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в Госпогранслужбе.

"За полгода полномасштабной агрессии России против Украины дипломатические представители нашей страны из Румынии обеспечили пограничников бронежилетами, касками, а также специальными поисковыми фонарями более чем на 1,3 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе поблагодарили представителей украинских посольств, и всем, кто помогает Силам обороны сдерживать российскую агрессию.

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Ранее сообщалось, что Румыния выслала из страны дипломата России. Россиянин занимался деятельностью, которая несовместима с положениями Венской конвенции, отметили в МИД.

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