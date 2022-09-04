В ДТП под Одессой погибли отец и дочь

Мать и сын были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Предварительно водитель выехал на встречную полосу.

В Одесской области при столкновении легковушки и грузовика погибли мужчина и его 15-летняя дочь. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что авария произошла на 51 км трассы Одесса-Рени. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами различной степени тяжести. При этом, 32-летний водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители устанавливают причину аварии.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье машина слетела в реку с моста. В результате водитель, его жена и дочь травмировались.

А на Ивано-Франковщине автобус столкнулся с легковушкой, пострадали 16 человек.

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