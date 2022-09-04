Итоги 03.09: Контрнаступление и взрыв в Чернигове

ВСУ нанесли серию эффективных ударов по позициям оккупантов на юге; В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Каховский мост обрушился от ударов ВСУ

Каховский мост через Днепр обрушился в результате ряда успешных ударов украинских военных. Об этом свидетельствует спутниковый снимок моста. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

ВСУ уничтожают базы и склады оккупантов

В Херсонской области ВСУ нанесли несколько эффективных ударов по позициям оккупантов. Так, в районе Олешек - минус БК и техника российских оккупантов; Херсонский район - попадания в базирование захватчиков; Херсон - попадание в базу россиян в отеле; в районе Антоновки - точечные попадания по российской технике. Также прогремело пять взрывов на захваченном аэродроме Мелитополя в Запорожской области, где оккупанты периодически пытаются расставить свою технику.

ЗАЭС снова отключена от сети - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция в субботу, 3 сентября, в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв. Ранены дети

В Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв. Сработал ручной противотанковый гранатомет. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Прокуратура начала расследование.

Дроны уничтожили технику РФ на $26 млн

С 31 августа по 2 сентября одна пара беспилотников Bayraktar ТВ2 уничтожила военную технику РФ общей стоимостью около $26,5 млн. Среди уничтоженной техники - восемь единиц танков Т-72. Ориентировочная стоимость одного составляет $3 млн.Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Продовольствие дешевеет пять месяцев подряд - ООН

В августе снизились цены на все виды зерновых культур и растительное масло на фоне возобновления экспорта агропродукции из Украины. Такая тенденция продолжается пятый месяц подряд.

Эрдоган предложил посредничество в вопросе ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать Турцию посредником по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС по примеру того, как это было в "зерновом соглашении". Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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