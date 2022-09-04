ФРГ выделяет Украине €200 млн для переселенцев

По данным ООН, с начала войны покинули свои дома и уехали в другие регионы около семи миллионов украинцев. Почти половина из них лишились дохода.

Германия выделит Украине еще 200 млн евро на помощь внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze), в интервью изданиям медиагруппы Funke, публикуемом в воскресенье, 4 сентября.

"Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - сказала министр.

Украинский премьер Денис Шмыгаль 4 сентября прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

По словам Шульце, деньги предназначены для помощи внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины.

"В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Свенья Шульце, призвав не "ослабевать в своей солидарности" с Украиной осенью и зимой.

В Украине 7 млн внутренних переселенцев

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на 23 августа внутренними переселенцами стали около 7 миллионов украинцев. Почти половина беженцев трудоспособного возраста - 44 процента - лишились дохода. 24 процента переселенцев сообщили, что в первую очередь полагаются на государственную поддержку, и лишь треть из них указали заработную плату в качестве основного источника дохода.

С приближением осени и зимы жилищные условия беженцев вызывают все большее беспокойство, указывает ООН. 22 процента опрошенных рассказали, что их дома не пригодны к зиме, более трети сообщили, что не имеют возможности переехать в приемлемое жилье.

Всего, по данным ООН, с начала войны почти треть жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны, подчеркнули в Международной организации по миграции.

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