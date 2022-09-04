Генштаб подсчитал потери России в Украине

С начала объявления о контрнаступлении ВСУ на юге страны российские потери значительно выросли.

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 450 оккупантов за сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения потери российской армии в живой силе составляет 49 500 человек. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ 4 сентября.

Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 49 500 (+450)

танков - 2049 (+15)

боевых бронированных машин - 4430 (+27)

артиллерийских систем - 1147 (+13)

РСЗО - 294 (+1)

средства ПВО - 156 (+3)

самолетов - 236 (+1)

вертолетов -206 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 864

крылатые ракеты - 203

корабли /катера - 15

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8)

специальная техника - 106 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях, отмечается в сообщении.

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Ранее Генштаб сообщал, что украинские военные сдерживают российских оккупантов, им удалось отразить атаки в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. Продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские силы на войне против Украины по-прежнему страдают от проблем с боевым духом и дисциплиной. Помимо истощения в результате боев и больших потерь, недовольство военных вызывают проблемы с оплатой, говорится в ежедневном отчете британской военной разведки.

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