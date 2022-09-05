Оккупанты отправляют на войну луганских шахтеров - Гайдай

После победы над Россией, Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.

Российские захватчики затопили шахты на территории Луганской области, а самих горняков отправили на фронт воевать против украинцев. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Наши шахты даже со времен Януковича и раньше, были дотационными. И сейчас оккупанты их вообще потопили, а мужчин отправили на фронт. Многие из них уже погибли, многие искалечены", - сказал Гайдай.

Он же отметил, что шахты находятся в таком состоянии, что восстановить их работу будет невозможно.

"Мы не восстановим эту отрасль в том виде, в каком она была. Но все же нужно работать в этом направлении. Регион действительно имеет свою специфику", - отметил он.

Гайдай подчеркнул, что промышленная местность может заинтересовать иностранных партнеров Украины, желающих открыть там свои предприятия.

"Что касается других промышленных предприятий, то восстановление будет происходить по современным стандартам, мы откажемся от "советщины". Луганщина продолжит развивать свой промышленный потенциал! Но сначала - Победа!" - добавил он.

Напомним, сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Луганской области еще троих коллаборанток.