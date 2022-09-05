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В результате обстрела Сумской области повреждена ЛЭП

На протяжении прошедших суток российские военные били из минометов по общинам Сумской области.
В результате обстрела Сумской области повреждена ЛЭП
Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА / t.me/Zhyvytskyy

Оккупанты обстреляли северные общины Сумской области - всего зафиксировано почти 40 прилетов. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Около 10 утра было 15 прилетов (вероятно, из 120-мм миномета) по Зноб-Новгородской общине. Повреждена линия электропередач. После 14.00 было 10 прилетов из миномета по Шалыгинской общине, позже обстрел продолжился ближе к 19 вечера, 14 взрывов. С 16.00 зафиксировано четыре прилета (вероятно, из 120-мм миномета) по Середино-Будской общине. С 16.50 враг вел минометный обстрел Эсманской общины, зафиксировано шесть прилетов", - рассказал он. 

Сообщается, что обошлось без жертв.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.

 

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