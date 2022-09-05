Оккупанты на Запорожье похищают людей - ОВА

Сотни жителей региона находятся в застенках врага. С ними нет связи и судьба их неизвестна.

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются подавить сопротивление, а тех, кто отказывается подчиняться - похищают и бросают в застенки. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

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"На оккупированных территориях продолжается терроризм, которые исповедует оккупационная власть - это подавление любых проявлений воли. Людей похищают, почти 500 у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - акцентировал Старух.

Также по его информации оккупанты давят на учителей и заставляют их выйти на работу, чтобы те учили детей по программам российских школ.

"На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что люди, выехавшие из временно оккупированных территорий области на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате.

"Часть школ, люди выехали на подконтрольную Украине территорию и занимаются с детьми онлайн. В связи с тем, что у нас линия фронта рядом, то было принято решение, мы все это обсуждали и с родителями, и с учителями, учиться онлайн", - пояснил Старух.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.