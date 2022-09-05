Враг дважды за ночь обстрелял Никопольский район

Повреждены жилые дома, гимназия, спортивная школа, магазин, кафе и коммуникации. Обошлось без пострадавших

Оккупанты дважды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", - отметил он.

Резниченко уточнил, что из-за атак в Никополе повреждены до десяти частных домов, многоэтажка, здания гимназии и детско-юношеской спортивной школы, магазин и кафе.

"В других районах области ночь с сиренами, но обошлась без атак", - подытожил глава ОВА.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.