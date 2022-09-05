За сутки на юге уничтожены более 100 оккупантов и 42 единицы техники

Вооруженные силы Украины контролируют переправы через Днепр и Ингулец, а также уничтожают склады и опорные пункты врага, подчеркнули в ОК Юг.

Авиация ВСУ в течение минувших суток нанесла 21 удар по позициям врага на южном направлении. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Сообщается, что 4 сентября российская армия потеряла на юге Украины:

104 солдата;

шесть танков;

26 единиц бронированной и автомобильной техники;

девять гаубиц Мста-С и Мста-Б;

беспилотник Элерон-10.

Также сообщается об уничтожении склада вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонная переправа вблизи села Львово. Поражен пункт управления 35-й армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.