За сутки на юге уничтожены более 100 оккупантов и 42 единицы техники
Авиация ВСУ в течение минувших суток нанесла 21 удар по позициям врага на южном направлении. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
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Сообщается, что 4 сентября российская армия потеряла на юге Украины:
- 104 солдата;
- шесть танков;
- 26 единиц бронированной и автомобильной техники;
- девять гаубиц Мста-С и Мста-Б;
- беспилотник Элерон-10.
Также сообщается об уничтожении склада вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонная переправа вблизи села Львово. Поражен пункт управления 35-й армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.
Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.