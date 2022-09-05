Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ISW подтвердили правдивость ролика о стрельбе на ЗАЭС

Аналитики Института изучения войны проверили видеоматериал об использовании россиянами РСЗО рядом с атомным реактором.
ISW подтвердили правдивость ролика о стрельбе на ЗАЭС
Запорожская АЭС / facebook.com/german.galushchenko

Видеоролик со стрельбой из ракетных систем залпового огня с территории Запорожской АЭС не является фейком. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: В Запорожской области дети учатся в школе, где живут оккупанты – Генштаб

Видео проверили аналитики ISW и подтвердили его правдивость. На видео можно заметить, что оккупанты ведут огонь из РСЗО в радиусе одного километра от ядерного реактора ЗАЭС.

Аналитики Института определили геолокацию по кадрам и подтвердили, что ролик снимался возле атомной электростанции.

"Кадры, снятые российским оппозиционным изданием The Insider, на которых российские войска управляют РСЗО на ЗАЭС, подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что войска РФ милитаризировали ЗАЭС", - подчеркнули эксперты.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK