ISW подтвердили правдивость ролика о стрельбе на ЗАЭС

Аналитики Института изучения войны проверили видеоматериал об использовании россиянами РСЗО рядом с атомным реактором.

Видеоролик со стрельбой из ракетных систем залпового огня с территории Запорожской АЭС не является фейком. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Видео проверили аналитики ISW и подтвердили его правдивость. На видео можно заметить, что оккупанты ведут огонь из РСЗО в радиусе одного километра от ядерного реактора ЗАЭС.

Аналитики Института определили геолокацию по кадрам и подтвердили, что ролик снимался возле атомной электростанции.

"Кадры, снятые российским оппозиционным изданием The Insider, на которых российские войска управляют РСЗО на ЗАЭС, подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что войска РФ милитаризировали ЗАЭС", - подчеркнули эксперты.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.