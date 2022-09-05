Переговоры могут быть только на условиях Украины - Подоляк

Советник ОП в ответ на заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напомнил, когда Киев согласится на переговоры.

В Офисе президента допускают мирные переговоры с РФ лишь на условиях Украины. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter

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"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами", - сообщил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет обсудить, как Украина будет выполнять условия для прекращения "спецоперации".

Ще раз нагадаю базову аксіому. Перемовини можливі, але лише на умовах 🇺🇦: після повернення територій та ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що «пташенята путінського гнізда» не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки «200-х» своїми рекрутами… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 4, 2022

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.