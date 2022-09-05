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Могут ли крымчане получить денежную помощь: ответ Кабмина

Бежавшие из Крыма украинцы спрашивают, положена ли им помощь, как всем прочим ВПЛ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Могут ли крымчане получить денежную помощь: ответ Кабмина
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Вынужденные переселенцы из Крыма имеют такое же право на денежную помощь от государства, как остальные украинцы, вынужденно покинувшие дом после 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

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"На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, прибывших из ВОТ", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что финансовую поддержку могут получить граждане, которые выехали с оккупированных территорий (куда относятся АР Крым и город Севастополь), а также из населенных пунктов, расположенных в районе проведения боевых действий. 

Напомним, ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области. Ранее в воскресенье стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области.

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