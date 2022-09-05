Могут ли крымчане получить денежную помощь: ответ Кабмина

Бежавшие из Крыма украинцы спрашивают, положена ли им помощь, как всем прочим ВПЛ

Вынужденные переселенцы из Крыма имеют такое же право на денежную помощь от государства, как остальные украинцы, вынужденно покинувшие дом после 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

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"На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, прибывших из ВОТ", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что финансовую поддержку могут получить граждане, которые выехали с оккупированных территорий (куда относятся АР Крым и город Севастополь), а также из населенных пунктов, расположенных в районе проведения боевых действий.

Напомним, ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области. Ранее в воскресенье стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области.

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