Взрыв на выставке в Чернигове: Задержанным грозит 10 лет тюрьмы

ГБР расследует нарушения со стороны солдата и его командира, которые дали детям боевое оружие

Двое военнослужащих получили подозрения по факту ранения детей на оружейной выставке в Чернигове. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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“Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети”, – говорят в ГБР.

Подозрения получили военный, давший ребенку гранатомет, а также командиру, давший приказ своим подчиненным привезти боевое оружие на выставку. Обоим вменяют нарушение правил обращения с оружием, что привело к телесные повреждениям нескольких лиц (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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В настоящее время оба подозреваемых задержаны, вскоре суд должен определить им меру пресечения. ГБР просят отправить их под стражу. Если впоследствии вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в результате взрыва на детском мероприятии в Чернигове, который произошел 3 сентября, за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

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