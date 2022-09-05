В Мариуполе нарастают недовольство и сопротивление

Местные жители все чаще фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь - это Украина.

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе нарастает движение сопротивления. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление. Жители недовольны оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь - это Украина", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.