В Мариуполе нарастают недовольство и сопротивление
Местные жители все чаще фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь - это Украина.
Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе нарастает движение сопротивления. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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"В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление. Жители недовольны оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь - это Украина", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.
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