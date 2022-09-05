На фото Чернобаевки виден целый военный городок - соцсети

Появились фото территории аэродрома в Чернобаевке, сделанные с высоты. Это целый военный городок, зарытый в землю.

В Чернобаевке не просто аэродром, а целый военный городок оккупантов / Соцсети

Аэродром в Чернобаевке похож не на аэродром, а на целый военный городок. Об этом сообщает ТГ-канал Инсайдер UA.

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"Появились фото территории аэродрома в Чернобаевке, сделанные с высоты. Фото еще майские, но теперь становится понятно, почему ее так часто накрывали. Это целый военный городок, зарытый в землю. Последнее фото - новое, за август. Разница колоссальная", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.