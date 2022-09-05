Шабаши России в центре Европы недопустимы - МИД

Киев осуждает пророссийские акции в Кельне и Праге, которые "не имеют ничего общего со свободой слова и реальными настроениями" местных жителей.

МИД Украины осудило пророссийские акции в Германии и Чехии, а также поблагодарило жителей Кельна и Праги, выступивших против митингов. Об этом сообщает представитель МИД Олег Николенко.

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Он напомнил, что участники протестов требовали прекратить поддержку Украины и отменить антироссийские санкции.

"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и попрать честь и достоинство украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе" - подчеркнул Николенко.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.